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Експерти спрогнозували зміну курсу гривні

Аня Мартинюк 02 вересня 2019, 06:32
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Експерти спрогнозували зміну курсу гривні

Експерти попередили, що після значного зміцнення гривні, прийшов час для її ослаблення.

Новину передає «Преса України».

Фахівець Центру Разумкова Василь Юрчишин поділився роздумами з приводу курсу гривні до провідних іноземних валют. За його словами, цього літа нацвалюта зміцнилась відносно долара США. Тим не менше у вересні можна очікувати ослаблення гривні.

«Восени повинні початися перші погашення коротких облігація, 6-9-місячних. Тому, я думаю, найближчим часом ми побачимо ослаблення гривні. Досить поступове, але з певним прискоренням. А на кінець року ми, очевидно, повернемося до того рівня, який був і в минулому році - десь 27,5-27,9 грн за долар», - заявив він.

Своє слово також висловив керівник EXANTE Україна Володимир Позній. На його думку, долар ростиме, однак не швидко.

«Ймовірно, стрибок долара до гривні продовжиться у вересні і потенційно розтягнеться на кілька місяців, поклавши початок росту до верхньої межі діапазону останніх років - 28 за долар. У вересні, зокрема, можливий стрибок в область 26», - зазначив він.

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