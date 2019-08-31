У Луценка знайшли мережу підпільних казино

Аня Мартинюк 31 серпня 2019, 14:04

Політична еліта, як виявилось, успішно заробляє на нелегальному бізнесі. Зокрема, Юрій Луценко, Арсен Аваков та інші.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 серпня, стало відомо, що колишній генпрокурор України Юрій Луценко є акціонером мережі нелегальних казино. Про це розповів голова парламентської фракції «Слуги народу» Давид Арахамія. Відповідна заява прозвучала в останньому інтерв’ю.

«Коли ми почали вивчати нелегальний гральний бізнес, то бенефіціаром виявися весь політикум… Наприклад,… Юрій Луценко є акціонером мережі підпільних казино», - заявив він.

Крім того, Давид Арахамія зазначив, що не без грішка голова МВС Арсен Аваков. Він також володіє нелегальним гральним бізнесом. Однак, його збираються легалізувати.

«Є багато питань, які асоціюють з цим міністром (Аваковим – ред.), багато корупційних. Наприклад, нелегальний гральний бізнес, але ми його легалізуємо», - підсумував він.

Як повідомлялось раніше, Арсен Аваков сам виступав з ініціативою узаконити гральний бізнес.