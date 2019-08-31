Зеленський запропонував не обтяжувати антикорупціонерів е-декларуванням

Аня Мартинюк 31 серпня 2019, 13:19

Президент України виступив за скасування обов’язкового декларування для певних осіб. Також він виступив зазміну форму правління НАПК.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 серпня, стало відомо, український лідер Володимир Зеленський виступив з ініціативою скасувати обов’язкове електронне декларування для антикорупціонерів. Так, в результаті відбудуться зміни в законопроекті № 1029 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції».

«Ці зміни виключають з кола суб'єктів декларування представників громадськості, інших осіб, які не здійснюють функції держави або місцевого самоврядування, і поширення на яких заходів фінансового контролю є надмірним і необгрунтованим втручанням в їх права, суперечить принципам верховенства права і демократичного врядування», - зазначено у пояснювальній записці.

Крім того, у документі пропонується змінити форму правління НАПК. Так, наразі вона колегіальна, а може стати одноосібною. В результаті голову НАПК призначатиме Кабмін після проведення відповідного конкурсу.