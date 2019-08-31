Протестуючих у Гонконгу вирішили надихнути фільмом про український Майдан

Аня Мартинюк 31 серпня 2019, 12:48

Активісти у Гонконгу надихнулись подіями 2014 року в Україні. Так, вони навіть переглянули фільм про Майдан.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 серпня, стало відомо, що протестувальникам Гонконгу провели трансляцію фільму «Зима в вогні», яка розповідає про події 2014 року. Мова йде про Революцію гідності у Києві.

За попередніми даними, фільм показували прямо на вулиці 29 серпня ввечері. Відомо, що фільм транслювали на 40 окремих майданчиках.

«Увечері 29 серпня лідери протесту влаштували загальноміські покази номінованого на «Оскар» українського документального фільму «Зима в вогні», в якому розповідається про Революцію гідності 2014 року, яка в кінцевому підсумку повалила режим підтримуваного Москвою Віктора Януковича», - відзначило видання Kyiv Post.

Відомо, що після показу стрічки поліція затримала 3 лідерів акцій протесту, зазначивши, що вони порушили громадський порядок. Порушення пов'язание з незаконними зборами і підбурюванням.

Один із затриманих Джошуа Вонг раніше заявляв, що активісти натхненні тим, як українці почали боротися за свою свободу.

«Не дивлячись на те, що ми з різних культурних та історичних контекстів, незалежно від відмінностей між Україною та Гонконгом , наша боротьба за свободу і демократію однакова», - заявляв він.