Зеленський запропонував не обтяжувати антикорупціонерів е-декларуванням 13:19
Протестуючих у Гонконгу вирішили надихнути фільмом про український Майдан 12:48
Команда Зеленського готує українцям податкові сюрпризи – Азаров 09:34
Американська розвідка представила правдиву версію щодо смертоносного вибуху в Росії 07:44
У Мережі розкритикували дизайн картки народного депутата України 11:32
Такого в Україні ще не було: Новий представник Кабміну пообіцяв не красти 10:59
Чи може сучасне шкільне обладнання заохотити учнів до навчання? 10:41
«Чого ви горланите?»: Зеленський вгамував одіозних «ПЄСівців» (ВІДЕО) 10:23
Пора для змін: Тимошенко прийшла на роботу з новою зачіскою 13:17
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Активісти у Гонконгу надихнулись подіями 2014 року в Україні. Так, вони навіть переглянули фільм про Майдан.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 31 серпня, стало відомо, що протестувальникам Гонконгу провели трансляцію фільму «Зима в вогні», яка розповідає про події 2014 року. Мова йде про Революцію гідності у Києві.
За попередніми даними, фільм показували прямо на вулиці 29 серпня ввечері. Відомо, що фільм транслювали на 40 окремих майданчиках.
«Увечері 29 серпня лідери протесту влаштували загальноміські покази номінованого на «Оскар» українського документального фільму «Зима в вогні», в якому розповідається про Революцію гідності 2014 року, яка в кінцевому підсумку повалила режим підтримуваного Москвою Віктора Януковича», - відзначило видання Kyiv Post.
Відомо, що після показу стрічки поліція затримала 3 лідерів акцій протесту, зазначивши, що вони порушили громадський порядок. Порушення пов'язание з незаконними зборами і підбурюванням.
Один із затриманих Джошуа Вонг раніше заявляв, що активісти натхненні тим, як українці почали боротися за свою свободу.
«Не дивлячись на те, що ми з різних культурних та історичних контекстів, незалежно від відмінностей між Україною та Гонконгом , наша боротьба за свободу і демократію однакова», - заявляв він.
13:19: Зеленський запропонував не обтяжувати антикорупціонерів е-декларуванням
12:48: Протестуючих у Гонконгу вирішили надихнути фільмом про український Майдан
09:34: Команда Зеленського готує українцям податкові сюрпризи – Азаров
07:44: Американська розвідка представила правдиву версію щодо смертоносного вибуху в Росії
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.