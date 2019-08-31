Кім Кардашян показала надзвичайно тонку талію

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38-річна Кім Кардашян показала свіжі фото у купальнику. Мати 4 дітей похизувалась дуже тонкою талією.
Новину передає «Преса України».
Американська зірка реаліті шоу Кім Кардашян знову відпочиває. 38-річна знаменитість відправилась разом з дітьми на Багами. Як відомо, у неї четверо дітей. Тим не менше здивувала вона зовсім не цим.
Як завжди, телезірка показала фото у купальнику. На цей раз вона обрала максимально відкритий суцільний купальний костюм срібного кольору.
«Я так люблю своїх дітей, але 4 - це все, з чим я можу впоратися, оскільки я наскільки зайнята, і кожній дитині треба багато уваги», - додала вона у соцмережі.
09:34: Команда Зеленського готує українцям податкові сюрпризи – Азаров
07:44: Американська розвідка представила правдиву версію щодо смертоносного вибуху в Росії
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