Кім Кардашян показала надзвичайно тонку талію

Аня Мартинюк 31 серпня 2019, 10:35

38-річна Кім Кардашян показала свіжі фото у купальнику. Мати 4 дітей похизувалась дуже тонкою талією.

Новину передає «Преса України».

Американська зірка реаліті шоу Кім Кардашян знову відпочиває. 38-річна знаменитість відправилась разом з дітьми на Багами. Як відомо, у неї четверо дітей. Тим не менше здивувала вона зовсім не цим.

Як завжди, телезірка показала фото у купальнику. На цей раз вона обрала максимально відкритий суцільний купальний костюм срібного кольору.

«Я так люблю своїх дітей, але 4 - це все, з чим я можу впоратися, оскільки я наскільки зайнята, і кожній дитині треба багато уваги», - додала вона у соцмережі.