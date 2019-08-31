Світоліна вийшла в 1/8 фіналу US Open

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Гордість України Еліна Світоліна обіграла українську тенісистку Даяну Ястремську на чемпіонаті у США.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 31 серпня, стало відомо, що перша ракетка України Еліна Світоліна розгромила співвітчизницю Даяну Ястремську на Відкритому чемпіонаті США (US Open). Відповідну інформацію надали у Федерації тенісу України.
Як відомо, матч українок тривав менше години. Він закінчився рахунком 6:2, 6:0.
«Матч третього кола Відкритого чемпіонату США між двома одеситками Еліною Світоліной і Даяною Ястремською тривав не дуже довго. Тільки 53 хвилини. П'ята сіяна впевнено перемогла свою молодшу суперницю - 6:2, 6:0», - йдеться у повідомленні.
Варто зазначити, що для Еліни Світоліної перемога стала 55-ю в основі Великих Шоломів та 2-ю в кар'єрі в матчах з співвітчизницями в основній сітці. До слова, наступною суперницею українки стане американка Медісон Кіз.
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