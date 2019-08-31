Команда Зеленського готує українцям податкові сюрпризи – Азаров 09:34
Американська розвідка представила правдиву версію щодо смертоносного вибуху в Росії 07:44
У Мережі розкритикували дизайн картки народного депутата України 11:32
Такого в Україні ще не було: Новий представник Кабміну пообіцяв не красти 10:59
Чи може сучасне шкільне обладнання заохотити учнів до навчання? 10:41
«Чого ви горланите?»: Зеленський вгамував одіозних «ПЄСівців» (ВІДЕО) 10:23
Пора для змін: Тимошенко прийшла на роботу з новою зачіскою 13:17
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Микола Азаров заявив, що депутати ВРУ під керівництвом президента Володимира Зеленського готують новий законопроект про податки.
Новину передає «Преса України».
Колишній прем’єр-міністр України часів біглого президента Віктора Януковича Микола Азаров залишив на своїй сторінці у соцмережі повідомлення. У ньому йдеться про те, що нова влада готує українцям неприємний сюрприз.
«Нова влада готує законопроект щодо амністії капіталів і нульовий декларації. Нова податкова амністія - це легалізація грошей і майна, яке придбали українці за останні 28 років. Вони хочуть ввести скасування прибуткового податку для більшості українців», - розповів Азаров.
Він також звернувся до нового керівництва України. Азаров запропонував зайнятися перш за все економікою.
«А ось коли вона запрацює, тоді можна і експериментами зайнятися. Тим більше, що це вже не один рік робилося!» - додав він.
Інтернет-спільнота відреагувала на слова Азарова.
«Сиди і не патякай, ти вже своє направив, дай хлопцям попрацювати», - з’явилось у коментарях.
09:34: Команда Зеленського готує українцям податкові сюрпризи – Азаров
07:44: Американська розвідка представила правдиву версію щодо смертоносного вибуху в Росії
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.