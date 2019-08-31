Команда Зеленського готує українцям податкові сюрпризи – Азаров

Аня Мартинюк 31 серпня 2019, 09:34

Микола Азаров заявив, що депутати ВРУ під керівництвом президента Володимира Зеленського готують новий законопроект про податки.

Новину передає «Преса України».

Колишній прем’єр-міністр України часів біглого президента Віктора Януковича Микола Азаров залишив на своїй сторінці у соцмережі повідомлення. У ньому йдеться про те, що нова влада готує українцям неприємний сюрприз.

«Нова влада готує законопроект щодо амністії капіталів і нульовий декларації. Нова податкова амністія - це легалізація грошей і майна, яке придбали українці за останні 28 років. Вони хочуть ввести скасування прибуткового податку для більшості українців», - розповів Азаров.

Він також звернувся до нового керівництва України. Азаров запропонував зайнятися перш за все економікою.

«А ось коли вона запрацює, тоді можна і експериментами зайнятися. Тим більше, що це вже не один рік робилося!» - додав він.

Інтернет-спільнота відреагувала на слова Азарова.

«Сиди і не патякай, ти вже своє направив, дай хлопцям попрацювати», - з’явилось у коментарях.