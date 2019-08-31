У Криму порадили Україні воз’єднатись з півостровом

Аня Мартинюк 31 серпня 2019, 08:52

У Криму виступили з черговою заявою у стилі роспропаганди. Так, Україні запропонували «йти додому».

Новину передає «Преса України».

Голова української громади Криму Анастасія Гридчина виступила з ідеєю провести Україну до інтеграції з Росією. Так, вона запустила хештег у соцмережі «Украина Пора Домой». Така заява прозвучала після виступу президента України Володимира Зеленського у ВРУ.

Як відомо, український лідер озвучив основні завдання зовнішньої і внутрішньої політики України. Зеленський також згадав про необхідність завершити війну на Донбасі та повернути Крим.

«Навіть готовий хештег УкраинаПораДомой - пропонуємо його використовувати для звернення до українських інституцій. Настав час стати на шлях інтеграції з Росією», - заявила Гридчина.

Вона зробила ще одну гучну заяву, зазначивши, що Україна може вважати Крим своїм лише тоді, коли саме стане Росією.