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У Криму виступили з черговою заявою у стилі роспропаганди. Так, Україні запропонували «йти додому».
Новину передає «Преса України».
Голова української громади Криму Анастасія Гридчина виступила з ідеєю провести Україну до інтеграції з Росією. Так, вона запустила хештег у соцмережі «Украина Пора Домой». Така заява прозвучала після виступу президента України Володимира Зеленського у ВРУ.
Як відомо, український лідер озвучив основні завдання зовнішньої і внутрішньої політики України. Зеленський також згадав про необхідність завершити війну на Донбасі та повернути Крим.
«Навіть готовий хештег УкраинаПораДомой - пропонуємо його використовувати для звернення до українських інституцій. Настав час стати на шлях інтеграції з Росією», - заявила Гридчина.
Вона зробила ще одну гучну заяву, зазначивши, що Україна може вважати Крим своїм лише тоді, коли саме стане Росією.
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