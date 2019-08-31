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Путінські вбивці на Донбасі нагадали про себе вогнем

Аня Мартинюк 31 серпня 2019, 08:14
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Путінські вбивці на Донбасі нагадали про себе вогнем

У зоні кризової ситуації Донбасу продовжують вести обстріли російські бойовики. На жаль, не обійшлось без жертв.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 31 серпня, у прес-службі ООС відзвітували про ситуацію на Донбасі. Вчора, 30 серпня, путінські найманці 17 разів відкрили вогонь. На жаль, українська сторона понесла втрати. Один захисник України загинув. Ще один отримав поранення.

Уже традиційно ворог задіяв міномети, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, снайперську та стрілецьку зброю.

«Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 2 рази порушили режим припинення вогню», - додали представники ООС.

 

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