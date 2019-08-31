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У США вважають, що Росія не дає правдиву інформацію про вибух та радіаційний витік в Архангельській області. Так, було озвучено іншу версію причини інциденту.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 31 серпня, стало відомо, що розвідка США пов'язує вибух на півночі РФ ні з чим іншим, як зі спробами дістати з моря ядерну ракету, яка використовувалась у попередніх випробуваннях.
Про відповідний звіт розвідки США розповіло джерело, яке мало змогу ознайомитись з документом. Як відомо, таємничий вибух в Архангельській області, який не обійшовся без людських жертв, також призвів до витоку радіації.
«Це не був запуск зброї, натомість це була місія, щоб врятувати загублену під час попередніх випробувань ракету», - зазначило джерело.
Ще одне джерело уточнило, що вибух стався на судні, яке брало участь у піднятті ракети.
«Відбулася реакція в ядерному заряді ракети, і стався витік радіації», - додало джерело.
Нагадаємо, 8 серпня в Архангельській області прогримів вибух, в результаті якого загинули 5 людей. Також на місці події був зафіксований підвищений рівень радіації. РосЗМІ запевняють, що причина вибуху - роботи, пов'язані з інженерно-технічним супроводом ізотопних джерел живлення.
07:44: Американська розвідка представила правдиву версію щодо смертоносного вибуху в Росії
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