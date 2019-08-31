ДТП у Лондоні: Гонтареву збив автомобіль

Аня Мартинюк 31 серпня 2019, 07:07

Валерія Гонтарева потрапила у ДТП у самісінькому центрі Лондона. Колишня голова НБУ вижила та розповіла, що думає з цього приводу.

Новину передає «Преса України».

Колишня голова НБУ Валерія Гонтарева, яка хутко розпродала нерухомість в Україні та втекла у Лондон, потрапила у ДТП. Банкір Петра Порошенка потрапила у пригоду, коли переходила дорогу.

«Мене в понеділок вдень на пішохідному переході в центрі Лондона збила машина, і я тепер в госпіталі», - розповіла вона журналістам.

За словами Гонтаревої, правоохоронці розслідують ДТП. Зокрема, встановлюють, чи був це нещасний випадок, чи, можливо, погрози в її сторону почали реалізовуватись. Нагадаємо, раніше Гонтарева заявляла, що отримує погрози збоку олігарха Ігоря Коломойського.

До слова, на подію відреагував політик Олександр Онищенко. За його словами, «так трапляється, коли ти на волосині від екстрадиції на батьківщину».