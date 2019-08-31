Жителі Армянська нагадали про задушливий сморід

Аня Мартинюк 31 серпня 2019, 06:31

Ядучий сморід не дає спокою жителям окупованого Армянська. Окупанти запевнили, що «щось робитимуть».

Новину передає «Преса України».

Відомий блогер «Кримський бандерівець» заявив, що кримчани досі страждають від поганого запаху, спричиненого витоку хімікатів в Армянську. За його словами, через постійні скарги екологи постійно братимуть проби повітря.

«Понаїхавший до окупації з Росії до Криму рашист Віктор Мохов, що нині є так званим «депутатом», повідомив жителям Армянська, що окупанти збільшать число проб повітря. Катастрофа набирає обертів. Люди знову задихаються. Хто міг, вже давно виїхав з отруєного Росією міста», - написав блогер.

Нагадаємо, 24 серпня 2018 року на заводі «Кримськи титан» стався викид сірчистого ангідриду. Після інциденту робітники заводу засипали відстійники хлорним вапном. В результаті відбулось поширення хлору. Людей з зони ризику евакуювали, а потім повернули назад.