Батькам доведеться платити більше за гардероб школяра

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Стало відомо, що в середньому вартість гардеробу школяра зросла на цілих 50%.
Новину передає «Преса України».
У поточному році середня вартість чеку на шкільний гардероб зросла на цілих п’ятдесят відсотків. Так, батькам хлопчика доведеться витратити в середньому 1510 гривень, а дівчинки - 1660 гривень.
Про це йдеться в аналітиці OLX. Так, хлопчикам зазвичай купують пару брюк, взуття, дві сорочки і спортивний костюм з кросівками. Дівчаткам – дві блузи, взуття, сарафан, спортивну форму та кросівки.
«Найдорожчий елемент гардероба - взуття, на OLX воно коштує 370 грн в середньому. На канцелярію ж доведеться закласти близько 500 грн», - зазначили експерти.
У минулому році хлопчика можна було одягнути в середньому на 1000 грн. Експерти також зазначають, що батьки школяра можуть заощадити і купити речі, що були у вжитку.
«Можна заощадити і придбати спортивну б/у взуття за 200 грн і форму за 150 грн», - йдеться в повідомленні.
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