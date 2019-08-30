Батькам доведеться платити більше за гардероб школяра

Аня Мартинюк 30 серпня 2019, 13:58

Стало відомо, що в середньому вартість гардеробу школяра зросла на цілих 50%.

Новину передає «Преса України».

У поточному році середня вартість чеку на шкільний гардероб зросла на цілих п’ятдесят відсотків. Так, батькам хлопчика доведеться витратити в середньому 1510 гривень, а дівчинки - 1660 гривень.

Про це йдеться в аналітиці OLX. Так, хлопчикам зазвичай купують пару брюк, взуття, дві сорочки і спортивний костюм з кросівками. Дівчаткам – дві блузи, взуття, сарафан, спортивну форму та кросівки.

«Найдорожчий елемент гардероба - взуття, на OLX воно коштує 370 грн в середньому. На канцелярію ж доведеться закласти близько 500 грн», - зазначили експерти.

У минулому році хлопчика можна було одягнути в середньому на 1000 грн. Експерти також зазначають, що батьки школяра можуть заощадити і купити речі, що були у вжитку.

«Можна заощадити і придбати спортивну б/у взуття за 200 грн і форму за 150 грн», - йдеться в повідомленні.