Медведчук і Рабінович рвонули у Москву

Аня Мартинюк 30 серпня 2019, 13:33

Прихильники Кремля з «ОПЗЖ» полетіли через Білорусь у Москву. Мова йде про одіозних Віктора Медведчука та Вадима Рабіновича.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 серпня, стало відомо, що представники проросійської політсили «Опозиційна платформа – За життя» відправились у Москву. За даними журналістів ТСН, о 10:00 ранку літак попрямував з Києва з кумом Путіна Віктором Медведчуком та депутатом Вадимом Рабіновичем на борту.

«Літак пролетів через білоруський Гомель в Росію і приземлився в московському аеропорту «Внуково», - зазначили журналісти.

ЗМІ також додали, що сьогодні ж один з військових літаків повинен полетіти в невідомому напрямку. Чи пов’язано це з майбутнім обміном полоненими, поки невідомо.