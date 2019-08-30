Медведчук і Рабінович рвонули у Москву

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Прихильники Кремля з «ОПЗЖ» полетіли через Білорусь у Москву. Мова йде про одіозних Віктора Медведчука та Вадима Рабіновича.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 серпня, стало відомо, що представники проросійської політсили «Опозиційна платформа – За життя» відправились у Москву. За даними журналістів ТСН, о 10:00 ранку літак попрямував з Києва з кумом Путіна Віктором Медведчуком та депутатом Вадимом Рабіновичем на борту.
«Літак пролетів через білоруський Гомель в Росію і приземлився в московському аеропорту «Внуково», - зазначили журналісти.
ЗМІ також додали, що сьогодні ж один з військових літаків повинен полетіти в невідомому напрямку. Чи пов’язано це з майбутнім обміном полоненими, поки невідомо.
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