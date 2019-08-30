Демі Роуз зробила нові гарячі знімки у купальнику

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24-річна британська модель показала нові вражаючі знімки з Балі. Як завжди, одягу на ній було мінімум.
Новину передає «Преса України».
Демі Роуз показала свою пісочну фігуру в новому срібному купальнику з написом Playboy. Як фотозірка в нього влізла, невідомо. Однак це питання дуже хвилює її прихильників у соцмережі.
«Матінко рідна. Ви це бачили? Ці ноги? А купальник? Вона народилась у ньому?» - поцікавились у коментарях.
«Така молода, така спокуслива. Цікаво, як змінюватиметься її фігура з віком», - додали у коментарях.
Нагадаємо, Демі Роуз наразі можна знайти на Балі. Так, вона активно ділиться знімками, на яких позує у різних купальниках.
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