Демі Роуз зробила нові гарячі знімки у купальнику

Аня Мартинюк 30 серпня 2019, 12:50

24-річна британська модель показала нові вражаючі знімки з Балі. Як завжди, одягу на ній було мінімум.

Новину передає «Преса України».

Демі Роуз показала свою пісочну фігуру в новому срібному купальнику з написом Playboy. Як фотозірка в нього влізла, невідомо. Однак це питання дуже хвилює її прихильників у соцмережі.

«Матінко рідна. Ви це бачили? Ці ноги? А купальник? Вона народилась у ньому?» - поцікавились у коментарях.

«Така молода, така спокуслива. Цікаво, як змінюватиметься її фігура з віком», - додали у коментарях.

Нагадаємо, Демі Роуз наразі можна знайти на Балі. Так, вона активно ділиться знімками, на яких позує у різних купальниках.