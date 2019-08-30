Літо в Україні завершиться спекою - синоптик

Аня Мартинюк 30 серпня 2019, 12:16

Синоптик Наталія Діденко розповіла, як завершиться літо в Україні. За її словами, спеку дещо розбавлять дощі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 серпня, синоптик Наталія Діденко представила свій прогноз на найближчі дні. За її даними, на дощовий осередок можна очікувати над Житомирщиною, Київщиною та Чернігівщиною. Про це вона написала у соцмережі.

«31 серпня та 1 вересня в Україні справді домінуватиме антициклональна суха сонячна погода, проте над Північчю (окрім Сумської області) у суботу-неділю є ймовірність локального дощу з грозою», - додала вона.

Денна температура повітря в останній літній день прогріється до +26+32 градусів. Стільки ж стовпчики термометрів покажуть 1 вересня. Киян, з великою ймовірністю, повинен застати дощ з грозою. А саме 1 вересня.

У Києві також буде тепло. Усі вихідні температура повітря радуватиме +28+30 градусами.

«Вітер буде крутитися на всі боки: з сьогоднішнього південно-східного завтра він перейде на північний та північно-західний, а 1-го вересня на північно-східний. Швидкість невелика, помірна, хіба що під час дощу може бути поривчастим», - зауважила синоптик.