У Мережі розкритикували дизайн картки народного депутата України

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Українські дизайнери звернули увагу на те, що нові народні обранці матимуть дещо недолугі картки депутата.
Новину передає «Преса України».
Вчора, 29 серпня, у Мережі показали, як виглядатиме картка народного депутата України та значок предствника «Слуги народу». Якщо до значка питань не виникло, то з карткою справи йдуть інакше.
За словами дизайнерів, напис «Верховна Рада України» оформлений безкоштовним шрифтом DS Rada російського дизайнера Ніколая Дубини. Прізвища депутатів оформлені підручними для апарату ВР системними шрифтами Windows.
«Не менш сумна ситуація з оформлення тексту присяги народних депутатів, з дизайном екранів в залі парламенту тощо. Очевидно, що якістю візуальної атрибутики у Верховній Раді до цього часу ніхто не переймається. І це в той час, коли в країні вже багато років є безкоштовний діловий шрифт Арсенал, створений відомими шрифтовим дизайнером Андрієм Шевченком в рамках конкурсу, ініційованого Мистецьким арсеналом. Його достатньо просто встановити і використовувати», - прокоментував дизайнер Богдан Гдаль.
У Мережі пожартували, що дизайн робив якийсь черговий діяч, «незабруднений роботою в сфері дизайну».
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