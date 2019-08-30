Такого в Україні ще не було: Новий представник Кабміну пообіцяв не красти

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Дмитро Дубілет стане частиною «Зе! Команди». Ексдиректор інформаційних технологій ПриватБанку заявив, що не крастими.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 серпня, колишній директор з інформаційних технологій Приватбанку та один із творців «Монобанку»Дмитро Дубілет зробив важливу заяву. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що прийняв складне рішення.
За його словами, йому запропонували посаду у Кабміні.
«І я погодився. Сім'я в шоці. Друзі в шоці. Бізнес-партнери в шоці. Кот в шоці. Та й я сам, якщо чесно, в шоці. Ще недавно я будував великі плани по розвитку monobank і Smartass, а також запуску Koto в Британії ... Ще місяць тому я збирався переїхати жити в Лондон і будувати там зі своїми партнерами єдинорога. Але раптом всі ці плани якось відступили на другий план», - написав він.
За словами Дубілета, він вірить, що в України з'явився історичний шанс на прорив і він щасливий від того, що може стати частиною цього прориву.
«Я обіцяю, що в складі нової команди під керівництвом Олексія Гончарука зроблю все можливе, щоб Україна зробила якісний ривок. А ще я обіцяю не красти. На щастя, успіх monobank дозволить мені не думати найближчі роки про матеріальний аспект. Крім того, я вірю, що велика частина молодої команди, яка сьогодні очолила Кабмін, теж не буде красти. Такого у нашій країни ніколи не було», - додав він.
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