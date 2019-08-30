«Чого ви горланите?»: Зеленський вгамував одіозних «ПЄСівців» (ВІДЕО)

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Володимир Зеленський швидко поставив на місце представників партії «Європейська солідарність», яку в народі називають ПЄС. Так, старі політики швидко замовкли, коли почав говорити президент.
Новину передає «Преса України».
Під час засідання Верховної Ради президент Володимир Зеленський швидко вгамував партію «Європейська соділарність» Петра Порошенка. Так, новоспечений голова ВРУ Дмитро Разумков зачитував постанову про попереднє схвалення зняття депутатської недоторканності.
Однак народні обранці дорікнули, що Разумков пропустив слова «про попереднє схвалення». В результати в ПЄС почали сміятись і горланити. На це відреагував президент України.
«Ну і сказали. Чого ви кричите», - промовив Зеленський, після чого йому почали аплодувати, а «ПЄСівці» замовкли.
Деякі прихильні до колишнього президента Порошенка ЗМІ, зокрема маловідоме видання Букви, зазначило, що Зеленський також задіяв ненормативну лексику.
До слова, в результаті постанову було прийнято.
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