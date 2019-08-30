«Чого ви горланите?»: Зеленський вгамував одіозних «ПЄСівців» (ВІДЕО) 10:23
Пора для змін: Тимошенко прийшла на роботу з новою зачіскою 13:17
Кто он, Эммануэль Макрон? Педофил? Геронтофил? Мазохист? 10:59
Окупанти Криму вкотре заявили про наплив українських туристів на півострів 10:38
Депутаткам вистачить трьох тисяч доларів на місяць, але треба дати п’ять - Коломойський 10:02
«З чистою совістю»: Гройсман про завершення роботи у Кабміні (ВІДЕО) 08:55
Відморожені: У Рунеті присвятили Путіну та Ердогану карикатуру 12:24
Трагедія у Дрогобичі: Під завалами житлового будинку можуть знаходитись люди (ВІДЕО) 11:36
Найєм про Супрун: Це куди здоровіше, ніж інша альтернатива 11:04
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
У Дрогобичі під завалами будівлі знайшли тіла усіх людей. Також стало відомо, скільком людям вдалось вижити.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 30 серпня, стало відомо, що 29 серпня о 18:00 рятувальники завершили роботи на місці обвалу 4-поверхового будинку у Дрогобичі, Львівська область. Кількість загиблих зросла до 8 людей. Про це повідомили у прес-службі ДСНС. Також зазначається, що 7 людей, які знаходились у будинку, вижили. Серед них 5 дітей.
«Серед загиблих п'ять жінок у віці від 21 до 80 років, і двоє чоловіків - 57 і 42 років. Також загинув 5-річної хлопчик», - йдеться у повідомленні.
Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 270-1 (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Винні можуть поплатитися свободою на термін від 5 до 12 років.
10:23: «Чого ви горланите?»: Зеленський вгамував одіозних «ПЄСівців» (ВІДЕО)
09:52: Рятувальна операція у Дрогобичі завершена: 8 загиблих
13:17: Пора для змін: Тимошенко прийшла на роботу з новою зачіскою
10:59: Кто он, Эммануэль Макрон? Педофил? Геронтофил? Мазохист?
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.