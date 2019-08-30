Рятувальна операція у Дрогобичі завершена: 8 загиблих

Аня Мартинюк 30 серпня 2019, 09:52

У Дрогобичі під завалами будівлі знайшли тіла усіх людей. Також стало відомо, скільком людям вдалось вижити.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 30 серпня, стало відомо, що 29 серпня о 18:00 рятувальники завершили роботи на місці обвалу 4-поверхового будинку у Дрогобичі, Львівська область. Кількість загиблих зросла до 8 людей. Про це повідомили у прес-службі ДСНС. Також зазначається, що 7 людей, які знаходились у будинку, вижили. Серед них 5 дітей.

«Серед загиблих п'ять жінок у віці від 21 до 80 років, і двоє чоловіків - 57 і 42 років. Також загинув 5-річної хлопчик», - йдеться у повідомленні.

Наразі відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 270-1 (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Винні можуть поплатитися свободою на термін від 5 до 12 років.