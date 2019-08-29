Пора для змін: Тимошенко прийшла на роботу з новою зачіскою

Аня Мартинюк 29 серпня 2019, 13:17

Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко знову змінила імідж. Однак, не кардинально.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 серпня, нові та деякі старі народні депутати склали присягу на вірність країні. Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко з нагоди свята змінила зачіску. Так, вона розпустила волосся, однак заплела дві косички по боках.

У Мережі уже традиційно зазначили, що коли, Тимошенко міняє імідж, в країні теж відбуваються зміни.

До слова, раніше зміну іміджу Юлії Тимошенко висміяли завдяки яскравим фотожабам. Як відомо, у 2016 році вона вирішила здаватися молодшою від сового віку та постала у гламурному образі з розпущеним волоссям та сучасними прикрасами. Раніше її можна було впізнати завдяки косі.