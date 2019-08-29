Сенцова готують до обміну – ЗМІ

Аня Мартинюк 29 серпня 2019, 12:54

Олег Сенцов може бути повернений в України. За даними ЗМІ, його неочікувано перевезли до Москви.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 серпня, стало відомо, що політв’язня Олега Сенцова перевезли з колонії в місті Лабитнангі в московське СІЗО «Лефортово». Про це ЗМІ повідомило джерело, знайоме з ситуацією.

«Сенцов дійсно етапований до Москви», - відзначило джерело.

Також зазначається, що президент Еммануель Макрон під час діалогу з кремлівським лідером Володимиром Путіним піднімав питання обміну українця. Більше деталей з цього приводу наразі немає.

Раніше стало відомо, що Олег Сенцов та росіянин Кирило Вишинський не потрапили до списку осіб, яких російська та українська сторона готують до обміну. Як відомо, росіянин відмовився від обміну, оскільки збирається довести у суді свою невинність.