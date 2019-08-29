Українці почали платити більше за картоплю

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Українці, які купують картоплю на базарі чи в супермаркеті, помітили, що ціни на овоч різко пішли в гору. Експерти розповіли, з чим це пов’язано.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 серпня, стало відомо, що в Україні рекордсменом зі здорожчення стала картопля. З початку літа ціна на картоплю й так демонструвала ріст, порівняно з минулим роком. Про це розповіла керівник департаменту аналітики ОРСП «Шувар» Тетяна Гетьман.
Так, наразі кілограм картоплі оптом коштує 7-9 грн. Рік назад ціни коливались в межах 3,5−4,5 грн за кілограм.За її словами, є шанс, що ціни нормалізуються.
«Наприкінці минулого тижня зниження ціни на вітчизняному ринку відбувалося переважно за рахунок збільшення імпорту картоплі з Білорусі. З початку цього тижня тенденція до зниження ціни істотно посилилася завдяки збільшенню пропозиції вітчизняної картоплі. Пізні сорти збирають у всіх регіонах, завдяки цьому ціни не тільки знижуються, вони майже зрівнялися по всій Україні», - розповіла вона.
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