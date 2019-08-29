Депутати присягнули на вірність України (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 29 серпня 2019, 11:49

Депутати 9 скликання урочисто присягнули на вірність України. Зовсім скоро вони приступлять до роботи.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 серпня, народні депутати склали присягу на вірність Україні. Відбулося це в ході урочистого засідання Парламенту 9 скликання. Відкривав скликання Андрій Парубій, а текст присяги зачитав Юлій Іоффе. До слова, він є найстаршим народним обранцем. 78-річний нардеп представляє проросійську партію «Опозиційна платформа - За життя».

«Присягаю на Вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своими діямі боронити суверенітет и незалежність України, дбати про благо Вітчизни и добробут українського народу. Присягаю Додержуватись Конституції України та Законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчізніків», - зачитав політик.

Після цього народні обранці одноголосно промовили «Присягаю». До слова, далі відбудеться підписання присяги та роздача посвідчення, нагрудного знаку для депутата та картки для голосування.