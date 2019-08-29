Ніккі Мінаж показала нові гарячі знімки

Аня Мартинюк 29 серпня 2019, 11:16

Американська реп-виконавиця Ніккі Мінаж показала вражаючі форми у сценічному костюмі.

Новину передає «Преса України».

36-річна Ніккі Мінаж похизувалася звабливими знімками. На своїй сторінці у соцмережі вона показала, чим звабила свого нового чоловіка Кеннета Петті. Хіп-хоп сенсація уже традиційно була на високих підборах, а її костюм нагадував звичайні кольорові стрічки, які прикривали соромні місця.

На знімки відреагували ряд знаменитостей, в тому числі Кім Кардашян, Кімора Лі Сіммонс, Вінні Харлоу, Бріель Бірманн та інші.

Нагадаємо, раніше Мінаж заявляла, що зробить грандіозне весілля. Свято відбудеться після виходу її нового альбому.

«Я дуже рада тому, що мій коханий робить мене такою щасливою», - заявила вона в одному з інтерв’ю.