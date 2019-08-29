Кто он, Эммануэль Макрон? Педофил? Геронтофил? Мазохист?

zmxn 29 серпня 2019, 10:59

... Кардинальные метаморфозы в риторике французского лидера Эммануэля Макрона относительно "миротворца" Путина и дальнейшего взаимодействия с Империей зла, всколыхнули мировую общественность, мировой политбомонд и многочисленную журналистскую братию. 19 августа 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров двух государств, начавшаяся ... с публичного умиротворения агрессора. С того, что президент Франции подобострастно облобызал руки своего визави, которые, как известно, по локоть в крови. Экс-майор КГБ с презрительной улыбкой на устах выслушивал душещипательные признания в любви: о раздражающем Европу "украинском кризисе" (?), о европейскости России (??), о возвращении РФ в лоно G 7 (???)... Позже была сделана запись в Фейсбуке - не поверите - на русском (!) языке. Но и этого оказалось недостаточным. Прошло менее недели, а французские СМИ вновь запестрели сенсационными заголовками: "Макрон заявил, что Франция не заинтересована в изоляции России...", "Пришло время Европе пересмотреть свои отношения с Кремлем...", "Франция должна перетасовать карты в отношениях с Путиным...". Если еще вчера в нормандском формате за столом переговоров напротив президента РФ усаживался триумвират из лидеров Украины, Германии и Франции, то завтра, и это уже совершенно очевидно, Макрон будет сидеть плечом к плечу с Путиным. Напротив представителя Украины. И при этом активно склоняя Германию на свою сторону. Хозяин Кремля пять лет терпеливо ждал того момента, когда сытый, миролюбивый и слащавый Запад приползет к нему на коленях. И Запад приполз: "Северным потоком -2", возвращением российской делегации в ПАСЕ, выступлениями отдельных западных политиков в пользу снятия экономических санкций с России. Но больше всего Путин ждал, кто же из его западных коллег сделает это публично: грохнется на колени, подползет и поцелует перстень на его руке. И дождался: этим лидером стал президент Франции Эммануэль Макрон. Мировая пресса по-разному трактует поведение француза. Кто-то пишет, что Франция жаждет восстановления экономических связей с Кремлем, дабы сбывать всеядной России, непригодную на внутреннем рынке низкосортную продукцию. Кто-то утверждает, что Макрон надеется с помощью Путина разрешить свои вопросы на Африканском континенте. Кто-то напрямую заявляет о подкупе французского лидера. Лично я уверен, что дело здесь совершенно в другом: ну не может президент одного из самых уважаемых государств планеты так открыто демонстрировать политическое лакейство. На мой взгляд в очередной раз отменно сработала Служба Внешней Разведки РФ...

... Я представлю собственную версию и скажу о том, о чем еще никто и никогда не говорил. Я назову вещи своими именами и мне, увы, придется выйти за морально-этические рамки. Итак, президент Франции Эммануэль Маркон - психически нездоровая личность. И это не мое субъективное мнение. Это утверждает научная медицина. Общеизвестен факт, что супруга президента - Брижит Макрон - старше своего мужа на 25 лет, то есть, по сути, она годится ему в матери. Для обывателей - просто банальный факт, для медиков - просто серьезный диагноз. Из него следует, что Эммануэль Макрон - душевнобольной; он - геронтофил (граофил). Геронтофилия - это расстройство полового влечения, которое характеризуется болезненной половой тягой к лицам старшего и пожилого возраста. Причинами геронтофилии могут быть: садомазохические наклонности; совращение в детстве пожилой женщиной; фиксация либидо на объекте, похожем на родителей; неудовлетворенность половыми контактами с женщинами своего возраста; сексуальные комплексы со страхом перед женщинами-ровесницами. Еще раз подчеркну, что не я, а официальная медицина характеризует Маркона, как психически нездорового человека. И предполагаю, что психически нездоровый Маркон, будучи геронтофилом и, разделяя супружеское ложе с 65-летней бабушкой, по сей день находится в поиске своего сексуального идола. И ни для кого не секрет, что в таком же вечном поиске находятся и офицеры СВР РФ... И к началу августовской встречи "Путин-Макрон" российские чекисты - как я предполагаю - "обрадовали" лидера Франции сообщением о наличии у них пикантного видео с его участием. Не знаю, в какой ипостаси представлен там Макрон... Геронтофил? Педофил? Садист? Мазохист? Но то, что такая видеозапись существует и Макрон отныне является заложником Кремля - это абсолютная реальность. А вы сомневаетесь в этом? Тогда чем же еще можно объяснить любвеобильную риторику Эммануэля Макрона; его гимны, панегирики, дифирамбы, посвященные им Владимиру Путину. Тому самому Путину, который - и об этом прекрасно информирован президент Франции - объявил гибридную войну всему миру. "Присвоил" часть территории независимой Грузии и независимой Украины. Стравил, покалечил, осиротил и уничтожил сотни тысяч мирных людей: женщин, детей, стариков. И с маниакальным упорством продолжает уничтожать, обильно поливая землю кровью. Каждый день. Пока, слава богу, не французскую землю. Пока...

Артур Балаев, писатель, лауреат Международной литературной премии "За мир и гуманизм".