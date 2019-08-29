Окупанти Криму вкотре заявили про наплив українських туристів на півострів

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Кримські окупанти продовжують стверджувати, що українці масово приїжджають у Крим з метою відпочинку. Про це повідомили контрольовані російські медіа.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 серпня, росЗМІ повідомили, що потік українських туристів на анексований півострів начебто збільшується з кожним роком тому. Окупанти пояснили такий хід подій тим, що Крим «став регіоном безпечного і комфортного відпочинку».
Відповідну інформацію надав так званий голова комітету кримського парламенту з питань санаторно-курортного комплексу і туризму Олексій Черняк.
«За п'ять років вся Україна прекрасно усвідомила, що можна спокійно поїхати в Крим і відпочити. З нашого боку облаштована кордон, створені комфортні умови проходження пунктів пропуску для туристів, запущені спеціальні маршрути до кримських курортів. Все це сприяє збільшенню туристичного потоку. Крим став регіоном безпечного і комфортного відпочинку», - заявив прихильник Путіна.
Підсумовуючи він зазначив, що українські туристи можуть безперешкодно продовжити свій шлях в інші «регіони Росії» через Кримський міст.
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