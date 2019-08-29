Депутаткам вистачить трьох тисяч доларів на місяць, але треба дати п’ять - Коломойський

Аня Мартинюк 29 серпня 2019, 10:02

Олігарх Ігор Коломойський зробив гучну заяву. За його словами, чоловіки і жінки в ВРУ повинні отримувати різні зарплати.

Новину передає «Преса України».

Український олігарх Ігор Коломойський, даючи нове інтерв’ю, заявив, що жінки у ВРУ повинні отримувати менші зарплати. Він переконаний, що для «красивої жінки-нардепа» достатньо трьох тисяч доларів на місяц. Чоловікам ж необхідно платити не менше п’яти тисяч доларів на місяць.

Він також заявив, що сумнівається, що нардепам вистачить зарплати в 30 тис. грн.

«Я не вірю, що 254 людини пішли за 30 тисячами. Не вірю ... У Києві за скільки можна прожити? Ось почнемо з жінок. Скільки нормальній молодій жінці, бальзаківського віку, потрібно грошей, щоб прожити? З будь-якої фракції. Три тисячі доларів жінці треба? Який вихід? Або у неї чоловік і вона утриманка, або їй треба самій заробляти. Нормальна жінка, у якої в голові – «Три К», піде в Парламент? Вона ж не піде, їй нахрен не треба трійка баксів, політика. А якщо жінка в бізнесі заробляє щось, але все кидає і йде в Парламент, для чого? А манік’юр треба зробити, педикюр, одягнутися треба, зачіска, макіяж, косметика, харчування, щось ще. Але жінка знайде чоловіка собі і якось влаштується. Особливо бойова, енергійна, ще й з гарною зовнішністю, правильно?» - зазначив він.

При цьому Коломойський наголосив, що його погляди не сексистські, а фрейдистські.

«Красивим жінкам-депутаткам, одиноким, досить троячки. 5 років протримається. А якщо взяти чоловіка, то йому мінімум п'ятірку треба дати. Тому що троячку дружині і дві собі. Звичайно, зараз відразу почнуть кричати, що це за гендерна нерівність? Тому п'ятірку треба і жінці давати», - додав він.