Трагедія у Дрогобичі: Рятувальники знайшли ще 4 тіла

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Рятувальники дістали з-під завалів будинку у Дрогобичі ще 4 тіла. Пошукові роботи продовжили.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 29 серпня, стало відомо, що в результаті вибуху побутового газу у багатоповерхівці в Дрогобичі загинуло ще 4 людини. Про це повідомили у прес-службі ДСНС. Всі вони були мешканцями будинку. Раніше повідомлялось про двох загиблих.
«В 00:26 виявили тіло чоловіка. В 2:49 вилучено з-під завалу тіло жінки. О 3:20 вилучили тіло жінки. В 3:28 знайшли тіло хлопчика. Всі пошуково-рятувальні роботи проводяться цілодобово і безперервно», - відзначили у ДСНС.
Нагадаємо, до пошуково-рятувальної роботи залучено 470 осіб і 75 одиниць техніки. На трагедію відреагував президент України Володимир Зеленський. Зокрема, він зазначив, що версій причин трегедії поки дві - вибух побутового газу та зношеність дерев’яних перекриттів.
«На жаль, житловий фонд, особливо в невеликих містах, перебуває здебільшого у незадовільному стані – про капітальний ремонт там не чули ще з радянських часів. Неможливо будувати нову країну, не будуючи чи хоча б капітально не відновлюючи будинки українців. Тому завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні та розробка у найкоротший термін програми приведення до належного стану старих і зведення нових», - зазначив він.
Зеленський також висловив співчуття родичам загиблих.
10:02: Депутаткам вистачить трьох тисяч доларів на місяць, але треба дати п’ять - Коломойський
08:55: «З чистою совістю»: Гройсман про завершення роботи у Кабміні (ВІДЕО)
12:24: Відморожені: У Рунеті присвятили Путіну та Ердогану карикатуру
11:36: Трагедія у Дрогобичі: Під завалами житлового будинку можуть знаходитись люди (ВІДЕО)
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