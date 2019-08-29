Трагедія у Дрогобичі: Рятувальники знайшли ще 4 тіла

Аня Мартинюк 29 серпня 2019, 09:30

Рятувальники дістали з-під завалів будинку у Дрогобичі ще 4 тіла. Пошукові роботи продовжили.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 серпня, стало відомо, що в результаті вибуху побутового газу у багатоповерхівці в Дрогобичі загинуло ще 4 людини. Про це повідомили у прес-службі ДСНС. Всі вони були мешканцями будинку. Раніше повідомлялось про двох загиблих.

«В 00:26 виявили тіло чоловіка. В 2:49 вилучено з-під завалу тіло жінки. О 3:20 вилучили тіло жінки. В 3:28 знайшли тіло хлопчика. Всі пошуково-рятувальні роботи проводяться цілодобово і безперервно», - відзначили у ДСНС.

Нагадаємо, до пошуково-рятувальної роботи залучено 470 осіб і 75 одиниць техніки. На трагедію відреагував президент України Володимир Зеленський. Зокрема, він зазначив, що версій причин трегедії поки дві - вибух побутового газу та зношеність дерев’яних перекриттів.

«На жаль, житловий фонд, особливо в невеликих містах, перебуває здебільшого у незадовільному стані – про капітальний ремонт там не чули ще з радянських часів. Неможливо будувати нову країну, не будуючи чи хоча б капітально не відновлюючи будинки українців. Тому завданням нового уряду буде проведення аудиту всіх житлових будинків по всій країні та розробка у найкоротший термін програми приведення до належного стану старих і зведення нових», - зазначив він.

Зеленський також висловив співчуття родичам загиблих.