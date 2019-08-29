«З чистою совістю»: Гройсман про завершення роботи у Кабміні (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 29 серпня 2019, 08:55

Володимир Гройсман заявив, що готовий пропустити наступника на місце прем’єр-міністра країни. Він також пообіцяв трудитись на благо українців й надалі.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 29 серпня, у новій Раді будуть оголошені імена нових прем’єрів. У зв’язку з таким ходом подій Володимир Гройсман залишив на своїй сторінці у соцмережі повідомлення. За словами прем’єр-міністра, новому прем’єру доведеться приймати рішення, від яких залежить життя мільйонів людей.

«Тому хочу побажати своєму наступнику сили, терпіння і удачі. І головне – успіху. Бо саме від успіху його роботи і роботи нового Уряду залежатиме багато в чому успіх України та нормальне життя кожного українця. Особисто для мене - це завжди було пріоритетом номер один», - написав політик.

За словами Гройсмана, новий уряд приймає країну «стабільну і ту, що розвивається». Він особливо наголосив, що сьогоднішній результат є результатом роботи багатьох людей.

«Звісно, не можу не сказати про те, що і надалі лишатиметься однією з найголовніших справ мого професійного життя. Це децентралізація. Саме ця реформа вже дала можливість змінити життя в багатьох громадах країни. Але в майбутньому важливо не зупинятись, не забувати про людей, які живуть у своїх селищах і містах. Які хочуть мати достатні повноваження і фінансові ресурси. Ми маємо і в подальшому це забезпечувати», - додав він.

Підсумовуючи Гройсман зазначив, його служіння Україні не завершується.