Коломойський проявив турботу про Росію

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Ігор Коломойський виступив з цікавою пропозицією. Так, він запропонував зняти частину санкцій з Росії.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 28 серпня, стало відомо, що олігарх Ігор Коломойський вважає за доцільне зняти з Росії частину санкцій, які були введені у зв'язку з агресією останньої. Даючи інтерв'ю, олігарх зазначив, що є санкції, від яких росіяни «реально страждають».
«Є два види санкцій. Спочатку санкції були введені за Крим, а потім після 17-го липня, коли вони збили «Боїнг», були введені санкції по Донбасу. І росіяни від них реально страждають. Тому я вважаю, що ми можемо запропонувати їм зняти частину санкцій, які стосуються Донбасу, для нас це вигідна переговорна позиція. Треба повертати Донбас зараз. Ну, а потім пройде кілька років, Росія нестійка, там завжди можлива раптова зміна влади, і ми візьмемо своє, якщо підготуємося», - заявив він.
Олігарх додав, «реінтеграція Донбасу заощадить для Росії мільярди і зніме відповідальність за населення, яке вона там ледве-ледве годує», в іншому випадку Україні треба буде починати економічну війну.
Коломойський впевнений, що такий механізм допоможе згодом повернути Крим.
12:24: Відморожені: У Рунеті присвятили Путіну та Ердогану карикатуру
11:36: Трагедія у Дрогобичі: Під завалами житлового будинку можуть знаходитись люди (ВІДЕО)
11:04: Найєм про Супрун: Це куди здоровіше, ніж інша альтернатива
13:57: Передсмертні судоми: У Мережі висміяли Ляшка за критику Зеленського
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