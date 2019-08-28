Коломойський проявив турботу про Росію

Аня Мартинюк 28 серпня 2019, 14:13

Ігор Коломойський виступив з цікавою пропозицією. Так, він запропонував зняти частину санкцій з Росії.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 серпня, стало відомо, що олігарх Ігор Коломойський вважає за доцільне зняти з Росії частину санкцій, які були введені у зв'язку з агресією останньої. Даючи інтерв'ю, олігарх зазначив, що є санкції, від яких росіяни «реально страждають».

«Є два види санкцій. Спочатку санкції були введені за Крим, а потім після 17-го липня, коли вони збили «Боїнг», були введені санкції по Донбасу. І росіяни від них реально страждають. Тому я вважаю, що ми можемо запропонувати їм зняти частину санкцій, які стосуються Донбасу, для нас це вигідна переговорна позиція. Треба повертати Донбас зараз. Ну, а потім пройде кілька років, Росія нестійка, там завжди можлива раптова зміна влади, і ми візьмемо своє, якщо підготуємося», - заявив він.

Олігарх додав, «реінтеграція Донбасу заощадить для Росії мільярди і зніме відповідальність за населення, яке вона там ледве-ледве годує», в іншому випадку Україні треба буде починати економічну війну.

Коломойський впевнений, що такий механізм допоможе згодом повернути Крим.