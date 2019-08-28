Авіакомпанії забили тривогу через ноутбуки Apple

Аня Мартинюк 28 серпня 2019, 13:38

Все більше компаній не дають зелене світле для пасажирів з ноутбуками Apple. Так, через ризик загоряння батареї ряд компаній ввели нові правила перевезення такої техніки.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 серпня, стало відомо, що авіакомпанія Qantas Airways Ltd приєдналась до інших авіаперевізників, які вирішили заборонити пасажирам здавати у багаж деякі моделі ноутбуків від компанії Apple.

Як відомо, стало відомо, що 15-дюймові версії MacBook Pro, які випускались з вересня 2015 року по лютий 2017 року, необхідно брати з собою на борт та обов'язково вимикати їх. Так, Qantas Airways Ltd., як і інші авіакомпанії, занепокоєні тим, що батареї ноутбуків можуть загорітися.

26 серпня Rival Virgin Australia Holdings Ltd. також пішла на такий крок. Singapore Airlines Ltd. і Thai Airways International PCL взагалі заборонили пасажирам перевозити такі ноутбуки.

Раніше Федеральне управління авіації США заявило, що воно попередило великі американські авіакомпанії про відкликання в Apple. Крім того, пошкоджені ноутбуки Apple не дозволено приймати на рейси як вантаж або багаж, який пасажир бере з собою.