Сальму Хайєк ледь не віднесло у море (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 28 серпня 2019, 13:05

Сальма Хайєк здивувала прихильників чудернацьким відео, на якому її майже відносить у море.

Новину передає «Преса України».

Голлівудська супурзірка Сальма Хайєк поділилась зі своїми шанувальниками у соцмережі відео, на якому вона бовтається біля моря. В якийсь момент хвиля накрила зірку і вона намагалась зобразити спокусливі пози, однак, дарма.

На відео 52-річна знаменитість виглядає незграбно. Зокрема, про це їй написали у коментарях. Тим не менше, знайшлись і лестливі коментарі.

«Сексуально, чуттєво і красиво, і ти, схоже, стаєш більшою з віком!!!» - написали у коментарях, натякаючи на її не зовсім тонку талію.

До слова, актриса вирішила таким незвичним способом подякувати шанувальникам, які активно підписуються на її сторінку у соцмережі.

Хайєк також зауважила, що кількість її послідовників досягла «магічного числа» 1111000.