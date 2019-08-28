Сальму Хайєк ледь не віднесло у море (ВІДЕО)

Відморожені: У Рунеті присвятили Путіну та Ердогану карикатуру 12:24
Трагедія у Дрогобичі: Під завалами житлового будинку можуть знаходитись люди (ВІДЕО) 11:36
Найєм про Супрун: Це куди здоровіше, ніж інша альтернатива 11:04
Передсмертні судоми: У Мережі висміяли Ляшка за критику Зеленського 13:57
Леді в червоному: Зеленський зробив акцент на красуні-дружині 09:57
Протести у Гонконгу: Керрі Лам заявила про нульову толерантність до насильства 09:25
Окупанти Севастополя залишать місто без мільярдів рублів 08:20
Неодимовые магниты в Украине - где купить оригинальные? 07:36
У Зеленського розповіли про систему голосування за відбитком пальця 07:06
Покупка автозапчастей онлайн убережет вас от ненужных растрат 06:57
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Сальма Хайєк здивувала прихильників чудернацьким відео, на якому її майже відносить у море.
Новину передає «Преса України».
Голлівудська супурзірка Сальма Хайєк поділилась зі своїми шанувальниками у соцмережі відео, на якому вона бовтається біля моря. В якийсь момент хвиля накрила зірку і вона намагалась зобразити спокусливі пози, однак, дарма.
На відео 52-річна знаменитість виглядає незграбно. Зокрема, про це їй написали у коментарях. Тим не менше, знайшлись і лестливі коментарі.
«Сексуально, чуттєво і красиво, і ти, схоже, стаєш більшою з віком!!!» - написали у коментарях, натякаючи на її не зовсім тонку талію.
До слова, актриса вирішила таким незвичним способом подякувати шанувальникам, які активно підписуються на її сторінку у соцмережі.
Хайєк також зауважила, що кількість її послідовників досягла «магічного числа» 1111000.
12:24: Відморожені: У Рунеті присвятили Путіну та Ердогану карикатуру
11:36: Трагедія у Дрогобичі: Під завалами житлового будинку можуть знаходитись люди (ВІДЕО)
11:04: Найєм про Супрун: Це куди здоровіше, ніж інша альтернатива
13:57: Передсмертні судоми: У Мережі висміяли Ляшка за критику Зеленського
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.