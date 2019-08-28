Відморожені: У Рунеті присвятили Путіну та Ердогану карикатуру

Аня Мартинюк 28 серпня 2019, 12:24

У Рунеті з'явилась чергова карикатура на Володимира Путіна. На цей раз приводом для насмішок стала ситуація, коли кремлівський лідер купував морозиво.

Новину передає «Преса України».

У Рунеті відреагували на сюжет, де президент РФ Володимир Путін купує морозиво турецькому лідеру Раджепу Ердогану та всій делегації під час відвідування авіасалону МАКС. Здачу він попросив віддати чолі Мінпромторгу Денису Мантурово «на розвиток авіації».

Користувачі Мережі відзначили, що морозиво кремлівському лідеру продавала одна і та ж дівчина, що й в 2017 році, коли той купував собі пломбір. Крім того, вони вирішили присвятити події карикатуру, зобразивши Путіна та Ердогана з морозивом.

Доповнив картинку напис «Крим брюле».

«Відморожені», - так підписав картинку користувач Мережі.

«Тільки педики пригощають один одного морозивом. Справжні чоловіки п'ють алкоголь!» - зазначили у Мережі.

«Морозивом в спину ...», - також з'явилось у коментарях.