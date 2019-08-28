Трагедія у Дрогобичі: Під завалами житлового будинку можуть знаходитись люди (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 28 серпня 2019, 11:36

У Дрогобичі стався обвал будинку. Кількість жертв становить дві особи. Рятувальники не виключають, що загиблих буде більше.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 28 серпня, у Дрогобичі, Львівська область, обвалився житловий будинок. За даними прес-служби ДСНС, у багатоповерхівці, що за адресою вул. Грушевського, 101, стався вибух побутового газу.

Інцидент трапився вночі о 2:46. В результаті вибуху один з під'їздів повністю зруйнувався. На жаль, не обійшлось без жертв. Двоє людей загинули та ще 7 отримали травми. Серед травмованих чотири дитини.

За попередніми даними, під завалами можуть знаходитись 5 осіб.

Наразі пошуково-рятувальні роботи тривають.

«До проведення пошуково-рятувальних робіт всього залучено 399 чоловік та 39 одиниць техніки, з них від ДСНС 148 чоловік особового складу (у тому числі 3 кінологічні розрахунки) та 20 одиниць техніки», - зазначили у прес-службі.