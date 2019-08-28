Найєм про Супрун: Це куди здоровіше, ніж інша альтернатива

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Масі Найєм висловив надію, що Уляна Супрун залишиться головувати в МОЗ. Однак йому нагадали один важливий момент, на який попередня влада навмисно закривала очі.
Новину передає «Преса України».
Юрист Масі Найєм, який є братом політика Мустафи Найєма, оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі світлину з одіозною медреформаторкою Уляною Супрун. За словами Найєма, він щиро сподівається, що американка зможе залишитися на посаді виконувачки обов’язків міністра охорони здоров’я України.
«Хотів фото з шановною Уляною Супрун, а отримав по акції фото з Сергієм Стерненко і порохоботом якимось. До останнього вірю в диво, що Уляну залишать міністром. Це куди здоровіше, ніж інша альтернатива», - написав він.
В результаті Найєму нагадали, що люди з подвійним громадянством не мають право займати такі посади. У випадку з Супрун, досі залишається невідомим, чи відмовилась вона від американського громадянства.
«Як там з громадянством США цієї пані? У нас же не може громадянин а особливо чиновник мати подвійне громадянство. Ви не підкажете, як не громадянин США може в банку США мати ощадний рахунок?» - з’явилось у коментарях.
«Американці скажуть залишити, Залишайся, ми ж незалежна країна», - зіронізували у Мережі.
Нагадаємо, політик Олександр Онищенко розповів, хто замінить Супрун на ключовій посаді в МОЗ. Так, на її місце прийде Олег Петренко.
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