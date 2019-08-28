Онищенко розголосив інформацію щодо складу уряду

Аня Мартинюк 28 серпня 2019, 10:35

Олександр Онищенко озвучив імена міністрів України. Ні Супрун, ні Гройсмана, ні Омеляна та інших «старих добрих» кадрів у ньому нема.

Новину передає «Преса України».

Відомий український політик Олександр Онищенко, який викрив корупційну діяльність одіозного 5 президента країни Петра Порошенка, оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі імена представників команди Володимира Зеленського, які можуть зайняти ключові посади в уряді.

«Прем'єр-міністр - Олексій Гончарук; (не дивно)

Міністр фінансів - Оксана Маркарова;

Міністр економіки - Тимофій Милованов;

Міністр інфраструктури - Владислав Криклій

Міністр енергетики - Всеволод Ковальчук (Андрій Герус поки вибрав керівництво комітетом ВР);

Міністр ЖКГ - Олена Бабак (також на посаду проходив співбесіду Вадим Ніздря);

Міністр охорони здоров'я - Олег Петренко», - написав політик.

Онищенко також згадав й про Арсена Авакова. За його словами, він може залишитися на посаді міністра МВС, або стане віце-прем'єром з силових питань, або секретарем РНБО.

«ГПУ Руслану Рябошапку», - додав Онищенко.

Нагадаємо, завтра, 29 серпня, буде вирішено питання формування уряду.