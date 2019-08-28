Онищенко розголосив інформацію щодо складу уряду

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Олександр Онищенко озвучив імена міністрів України. Ні Супрун, ні Гройсмана, ні Омеляна та інших «старих добрих» кадрів у ньому нема.
Новину передає «Преса України».
Відомий український політик Олександр Онищенко, який викрив корупційну діяльність одіозного 5 президента країни Петра Порошенка, оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі імена представників команди Володимира Зеленського, які можуть зайняти ключові посади в уряді.
«Прем'єр-міністр - Олексій Гончарук; (не дивно)
Міністр фінансів - Оксана Маркарова;
Міністр економіки - Тимофій Милованов;
Міністр інфраструктури - Владислав Криклій
Міністр енергетики - Всеволод Ковальчук (Андрій Герус поки вибрав керівництво комітетом ВР);
Міністр ЖКГ - Олена Бабак (також на посаду проходив співбесіду Вадим Ніздря);
Міністр охорони здоров'я - Олег Петренко», - написав політик.
Онищенко також згадав й про Арсена Авакова. За його словами, він може залишитися на посаді міністра МВС, або стане віце-прем'єром з силових питань, або секретарем РНБО.
«ГПУ Руслану Рябошапку», - додав Онищенко.
Нагадаємо, завтра, 29 серпня, буде вирішено питання формування уряду.
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