Передсмертні судоми: У Мережі висміяли Ляшка за критику Зеленського

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Олег Ляшко, який не пройшов у нову Раду, продовжує критикувати президента Володимира Зеленського. На цей раз інтернет-спільнота жорстко висміяла радикала.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 серпня, український політик Олег Ляшко, який з тріском програв парлментські вибори, залишив на своїй сторінці у соцмережі чергове повідомлення, адресоване лідеру країни Володимиру Зеленському.
«Намагання здати Кремлю в заручники 40-мільйонну націю - це і є головний підсумок 100 днів меншовартісного президентства Зеленського. Будемо боротися!» - написав Ляшко.
В результаті інтернет-спільнота висміяла політика, зазначивши, що він «впав зі смереки». Дехто зазначив, що у нього «передсмертні судоми».
На слова Ляшка також відреагував політик Олександр Онищенко. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що «скотиняка активізувався», згадуючи улюблене слово радикала.
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