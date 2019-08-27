Передсмертні судоми: У Мережі висміяли Ляшка за критику Зеленського

Аня Мартинюк 27 серпня 2019, 13:57

Олег Ляшко, який не пройшов у нову Раду, продовжує критикувати президента Володимира Зеленського. На цей раз інтернет-спільнота жорстко висміяла радикала.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 серпня, український політик Олег Ляшко, який з тріском програв парлментські вибори, залишив на своїй сторінці у соцмережі чергове повідомлення, адресоване лідеру країни Володимиру Зеленському.

«Намагання здати Кремлю в заручники 40-мільйонну націю - це і є головний підсумок 100 днів меншовартісного президентства Зеленського. Будемо боротися!» - написав Ляшко.

В результаті інтернет-спільнота висміяла політика, зазначивши, що він «впав зі смереки». Дехто зазначив, що у нього «передсмертні судоми».

На слова Ляшка також відреагував політик Олександр Онищенко. На своїй сторінці у соцмережі він зазначив, що «скотиняка активізувався», згадуючи улюблене слово радикала.