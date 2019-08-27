Аеропорт «Київ» не працюватиме десять днів

Аня Мартинюк 27 серпня 2019, 11:54

Стало відомо, що столичний аеропорт «Київ» ненадовго призупинить свою роботу. Журналісти дізнались, з чим це пов’язано.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 серпня, стало відомо, що в аеропорту «Київ» імені Ігоря Сікорського (Жуляни) стартують ремонтні роботи. А саме з 2 вересня. Триватимуть вони всього 10 днів. У прес-службі аеропорту зазначили, що злітно-посадочні смуги не працюватимуть.

Так, усі рейси будуть перенесені в аеропорт «Бориспіль».

«На час закриття аеропорту всі авіакомпанії, які базувалися в аеропорту, будуть перенесені на відправку і прийом рейсів в аеропорт «Бориспіль», - йдеться у повідомленні.

До слова, вартість ремонтних робіт в аеропорту становить 33 млн грн.