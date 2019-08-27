У НБУ нагадали про специфіку справжніх банкнот

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У Нацбанку вирішили розповісти, як відрізнити підробні купюри від справжніх.
Новину передає «Преса України».
У НБУ нагадали тримачам української валюти, які елементи захисту дозволяють виявляти підроблені банкноти без спецзасобів. Зокрема, на дотик. Банкнотний папір має рельєфні зображення з лицьового боку.
Водяні знаки видно проти світла. Мова йде про портре, який повторює портрет на купюрі і зображення цифрового позначення номіналу або графічного знака гривні. Також справжня банкнота матиме суміщене зображення, захисну стрічку з позначення номіналу і елементу малого Державного Герба України.
«При зміні кута нахилу зображення мають кінетичний ефект. При спогляданні на банкноту під різними кутами змінюються колір фарб.
«Віконна» (частково впроваджена в товщу паперу) полімерна захисна стрічка відповідного кольору (на банкнотах номіналом 100 гривень зразка 2014 року - темно-сірий, номіналом 500 гривень зразка 2015 року - коричневий), містить зображення номіналу банкноти і графічного знака гривні і має яскраво виражений кінетичний ефект (при зміні кута нахилу банкноти змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки)», - додали у НБУ.
Дивлячись на банкноиу проти світла можна побачити латентне зображення цифрового позначення номіналу. Якщо дивитись на банкноту під збільшуючим склом, можна побачити мікротексти.
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