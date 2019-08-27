У НБУ нагадали про специфіку справжніх банкнот

Аня Мартинюк 27 серпня 2019, 11:18

У Нацбанку вирішили розповісти, як відрізнити підробні купюри від справжніх.

Новину передає «Преса України».

У НБУ нагадали тримачам української валюти, які елементи захисту дозволяють виявляти підроблені банкноти без спецзасобів. Зокрема, на дотик. Банкнотний папір має рельєфні зображення з лицьового боку.

Водяні знаки видно проти світла. Мова йде про портре, який повторює портрет на купюрі і зображення цифрового позначення номіналу або графічного знака гривні. Також справжня банкнота матиме суміщене зображення, захисну стрічку з позначення номіналу і елементу малого Державного Герба України.

«При зміні кута нахилу зображення мають кінетичний ефект. При спогляданні на банкноту під різними кутами змінюються колір фарб.

«Віконна» (частково впроваджена в товщу паперу) полімерна захисна стрічка відповідного кольору (на банкнотах номіналом 100 гривень зразка 2014 року - темно-сірий, номіналом 500 гривень зразка 2015 року - коричневий), містить зображення номіналу банкноти і графічного знака гривні і має яскраво виражений кінетичний ефект (при зміні кута нахилу банкноти змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки)», - додали у НБУ.

Дивлячись на банкноиу проти світла можна побачити латентне зображення цифрового позначення номіналу. Якщо дивитись на банкноту під збільшуючим склом, можна побачити мікротексти.