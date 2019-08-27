Трамп згадав про здачу Криму

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Американський президент Дональд Трамп згадав про незаконну анексію Криму, яка відбулась за головування його попередника Барака Обами.
Новину передає «Преса України».
Президент США Дональд Трамп зробив гучну заяву. За його словами, попередній американський лідер Барак Обама винний в тому, що Крим «приєднався» до Росії. Відповідна заява прозвучала вчора, 26 серпня, під час спільної прес-конференції з президентом Франції Еммануелем Макрона. Як відомо, лідери виступили після саміту «Великої сімки».
«Обаму перехитрили. Росія приєднала Крим під час його перебування при владі, але він міг зупинити це», - заявив Трамп.
Останній також наголосив, що Крим є дуже важливою територією. Хоча б через те, що там розміщені російські підводні човни.
«Вони не такі потужні і не такі великі, як наші, але у них, російських, є підводні човни», - заявив він.
Варто зазначити, Дональд Трамп не вперше критикує Обаму з цього приводу.
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