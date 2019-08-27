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Леді в червоному: Зеленський зробив акцент на красуні-дружині

Аня Мартинюк 27 серпня 2019, 09:57
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Леді в червоному: Зеленський зробив акцент на красуні-дружині

Володимир Зеленський присвятив дружині зворушливий пост у соцмережі. 

Новину передає «Преса України».

Президент України Володимир Зеленський представив новий знімок з дружиною Оленою Зеленською. Так, Перша леді країни була одягнена о червону сукню. Знімок був зроблений 24 серпня біля Маріїнського палацу.

Також на знімку, який Зеленський опублікував на своїй сторінці у соцмережі, можна побачитийого соратників та охорону.

«My First Lady in red! (Моя перша леді в червоному!)» - додав Зеленський під фото.

Варто зазначити, що у Мережі засипали Олену Зеленську компліментами.

«Помітила, що чекаю фото з заходів, щоб помилуватися Оленою! The Perfect First Lady», - з’явилось у коментарях.

«Красуня! Ви надзвичайно гарна пара», - також відзначила інтернет-спільнота.

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