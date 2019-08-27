Протести у Гонконгу: Керрі Лам заявила про нульову толерантність до насильства

Аня Мартинюк 27 серпня 2019, 09:25

Лідер Гонконгу прокоментувала триваючі акції протесту. За її словами, уряд готовий до діалогу з народом.

Новину передає «Преса України».

Лідер Гонконгу Керрі Лам зробила важливу заяву на тлі протестів у країні. За її словами, її уряд проводить політику нульової толерантності до насильства. Така заява прозвучала після зіткнень між протестуючими та поліцією.

«Уряд та поліція слідкують за всіма незаконними діями», - наголосила вона.

Нагадаємо, мітингувальники Гонконгу взяли участь у жорстоких протистояннях із силовиками в передмісті Цуен Вана в неділю, 25 серпня. Вони кидали коктейлі Молотова та цеглу. За даними місцевих ЗМІ, у деяких випадках була задіяна зброя збоку активістів.

Це спонукало працівників поліції відповісти тим же, зробивши попереджувальні постріли.

«Насильство не є вирішенням проблем, і не слід прикрашати чи легалізувати ці дії; і ми не будемо використовувати силу для деескалації проблеми. Ми будемо використовувати юридичні процедури. Сподіваємось, Гонконг повернеться до миру якнайшвидше. Це допоможе нам запустити діалог і глибоко розглянути проблеми», - заявила Лам.

Вона підтвердила, що її уряд може самостійно впоратися з протестами і що вона не відмовиться від створення платформи для діалогу.

Нагадаємо, протести розпочалися в Гонконзі як серія мітингів проти запропонованого законопроекту, який дозволив би видавати ймовірних правопорушників владі КНР й застосовувати до них смертну кару. В результаті законопроект був знятий, протести продовжуються і перетворюються на заворушення.