У Кривому Розі знайшли обезголовленого ветерана АТО

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У Кривому Розі знайшли метрвим 29-річного ветерана АТО. Жителі міста відкинули версію самогубства.
Новину передає «Преса України».
25 серпня, у Кривому Розі на залізничних коліях знайшли тіло чоловіка з відрізаною головою. У прес-службі «АрселорМіттал», компанії, якій належить залізниця, заявили, що тіло знаходилось на рейках в Інгулецькому районі на промислової дорозі.
Загиблого вже ідентифікували. Ним виявився 29-річний ветеран АТО. У Мережі з’явилось фото з місця події.
За словами правоохоронці, АТО-шник міг загинути в результаті нещасного випадку. Тим часом місцеві жителі заявили, що не вірять в це. За їх словами, тіло підкинули на залізничні колії, про це може свідчити відсутність крові на колії та розташування відтятої голови.
Дехто припустив, що ветеран АТО вчинив самогубство. Варто зазначити, що учасники бойових дій часто вкорочують собі віку, оскільки їм важко повернутися до звичайного життя після пережитого.
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