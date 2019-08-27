Окупанти Севастополя залишать місто без мільярдів рублів

Аня Мартинюк 27 серпня 2019, 08:20

Стало відомо, що кримські окупанти вирішили скоротити бюджет Севастополя на декілька мільярдів. РосЗМІ розповіли, з чим це пов’язано.

Новину передає «Преса України».

За даними російських ЗМІ, так званий уряд Севастополя дав добро на реалізацію законопроекту, який скорочує бюджет Севастополя на поточний та 2020 рік. При цьому на 2021 рік бюджет збільшується.

Такий хід подій прокоментував Володимир Штоп, так званий виконувач обов’язів директора департаменту фінансів.

«Дохідна частина бюджету (2019 року - ред.) зменшується за рахунок безоплатних надходжень на 5,5 млрд рублів. Це все засоби за рахунок цільової субсидії. Загальний обсяг дохідної частини бюджету 2020 року також ще зменшується на суму 8,5 млрд рублів - за рахунок зменшення обсягу ФЦП», - зазначив.

Крім того, так званий виконувач обов’язків губернатора міста Михайло Развожаев зауважив, що відбудеться перерозподіл коштів.

«Дохідна частина бюджету на 2021 рік збільшується на 11,8 млрд рублів. Доходи бюджету міста на 2019 року в результаті редагування визначені в обсязі 45 млрд рублів, витрати - 51,1 млрд руб, на 2020 рік - 48,3 млрд і 49,9 млрд відповідно. У 2021 році обсяг доходів бюджету складе 47,6 мільярда рублів, витрат - 50,6 млрд руб», - додав Штоп.