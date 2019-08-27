Cardi B здивувала сукнею на MTV VMA (ВІДЕО)

У Зеленського розповіли про систему голосування за відбитком пальця 07:06
В Україні вперше випробували ступені ракети-носія «Циклон-4» 12:18
Залежна від Китаю компанія Apple втратила 44 мільярди доларів ринкової вартості 10:37
Почистіть гриль: 56-річна медреформаторка Супрун дала чергову пораду українцям 09:21
Бойовики Путіна влаштували на Донбасі обстріли з кулеметів 08:51
У Криму знайшли незвичайне двох'ярусне поховання немовляти 08:18
Шарліз Терон опублікувала рідкісне фото трансгендерної дочки 07:42
Онищенко нагадав про викриття корупційної діяльності Порошенка 11:35
Где в Киеве можно установить брекеты? 06:37
Американська виконавиця Cardi B роздавала нагороди на церемонії MTV VMA та й сама отримала одну. Для дійства зірка обрала незвичну сукню.
Новину передає «Преса України».
За результатами церемонії нагородження MTV Video Music Awards 2019 знаменитість Cardi B отримала нагороду на найкраще хіп-хоп відео. 26-річна співачка виграла нагороду за кліп «Money».
На сцену зірка вийшла в унікальній червоній сукні, яка демонструвала пишний після момопластики бюст. Так, сукня була в’язаною.
«Це якесь божевілля, а не сукня. Вау-ефект вийшов», - відзначили глядачі шоу.
У цій же сукні Cardi B вийшла на сцену аби вручити нагороду іншій знаменитості - Місі Елліотт за відео «Avangard».
07:06: У Зеленського розповіли про систему голосування за відбитком пальця
12:18: В Україні вперше випробували ступені ракети-носія «Циклон-4»
10:37: Залежна від Китаю компанія Apple втратила 44 мільярди доларів ринкової вартості
Тільки зареєстровані користувачі можуть лишати коментарі.