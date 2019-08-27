Cardi B здивувала сукнею на MTV VMA (ВІДЕО)

Аня Мартинюк 27 серпня 2019, 07:39

Американська виконавиця Cardi B роздавала нагороди на церемонії MTV VMA та й сама отримала одну. Для дійства зірка обрала незвичну сукню.

Новину передає «Преса України».

За результатами церемонії нагородження MTV Video Music Awards 2019 знаменитість Cardi B отримала нагороду на найкраще хіп-хоп відео. 26-річна співачка виграла нагороду за кліп «Money».

На сцену зірка вийшла в унікальній червоній сукні, яка демонструвала пишний після момопластики бюст. Так, сукня була в’язаною.

«Це якесь божевілля, а не сукня. Вау-ефект вийшов», - відзначили глядачі шоу.

У цій же сукні Cardi B вийшла на сцену аби вручити нагороду іншій знаменитості - Місі Елліотт за відео «Avangard».