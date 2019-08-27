У Зеленського розповіли про систему голосування за відбитком пальця

Аня Мартинюк 27 серпня 2019, 07:06

Руслан Стефанчук заявив, що нові нардепи у Раді також матимуть нову систему голосування. Так, кнопкодавство стане неможливим завдяки системі відбитків пальців.

Новину передає «Преса України».

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук зробив важливу заяву. За його словами, у парламенті діятиме нова система голосування Рада-4. Він пояснив, чим вона відрізнятиметься від старої системи.

Так, Рада-4 реагуватиме не на тепло руки депутата, а на його відбиток пальця.

«Сьогодні ми вже піднімаємо питання про систему Рада-4. Рада-3 - це просто сенсорна кнопка, тобто реакція на тепло. Коли ж ми говоримо про Раду-4, то це реакція на відбиток пальця депутата», - розповів Стефанчук.

Він також додав, що наразі йдуть переговори з Інститутом прикладної математики і механіки НАН України. Останній забезпечить технічну складову данного питання. Очікується, що система запрацює після зимових канікул депутатів.

«Я думаю, десь протягом півроку. Це не від нас залежить - це питання технічне. Систему треба розробити, сертифікувати і впровадити в Верховну Раду. Маю велику надію і заздалегідь не кажу, але думаю, що після зимових канікул ми зможемо перейти на абсолютно нову систему голосування», - підсумував представник Зеленського.