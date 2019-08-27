На Одещині застрелили військовослужбовця

Аня Мартинюк 27 серпня 2019, 06:29

У селі Дачне Одеської області було застрелено матроса строковика. З’явилися перші деталі трагедії.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 27 серпня, стало відомо про вбивство в селі Дачне Біляївського району Одещини. Тут військовослужбовець вистрілив в оголову матросу-строковику. Від отриманих травм останній помер на місці.

Про це заявили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області. Інцидент мав місце 25 серпня на КПП, де дислокується 35-я окрема бригада морської піхоти.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ( "Умисне вбивство") Кримінального кодексу України, підозрюваного затримали. Причини та всі обставини події наразі встановлюються.