На Одещині застрелили військовослужбовця

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У селі Дачне Одеської області було застрелено матроса строковика. З’явилися перші деталі трагедії.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 27 серпня, стало відомо про вбивство в селі Дачне Біляївського району Одещини. Тут військовослужбовець вистрілив в оголову матросу-строковику. Від отриманих травм останній помер на місці.
Про це заявили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області. Інцидент мав місце 25 серпня на КПП, де дислокується 35-я окрема бригада морської піхоти.
Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ( "Умисне вбивство") Кримінального кодексу України, підозрюваного затримали. Причини та всі обставини події наразі встановлюються.
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