Синоптична картина зміниться на осінню – синоптик

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Наталія Діденко розповіла, як зміниться погода в Україні у найближчі дні.
Новину передає «Преса України».
Сьогодні, 26 серпня, відомий український синоптик Наталія Діденко зазначила, що осінь не за горами. За її словами, 27 серпня погоду в країні знову визначатиме антициклон.
«І визначатиме він цю погоду скільки бачить синоптичне око, тобто, ще довго. А це означає, що треба набратися терпіння на бездощів`я і поливати те, що потребує поливу. Бо сухе повітря, пересушене довкілля та курява з пилюкою домінуватимуть в Україні найближчими часом», - розповіла вона.
Так, стовпчики термометрів протягом дня покажуть +26+32 градуси, на північному сході та сході очікується +23+27 градусів.
«У Києві вівторок буде сухим та майже спекотним, вдень близько +27 градусів. Зниження температури повітря передбачається у четвер, 29 серпня, проте дощів так і не видно», - підсумувала вона.
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