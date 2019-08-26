Синоптична картина зміниться на осінню – синоптик

Аня Мартинюк 26 серпня 2019, 12:47

Наталія Діденко розповіла, як зміниться погода в Україні у найближчі дні.

Новину передає «Преса України».

Сьогодні, 26 серпня, відомий український синоптик Наталія Діденко зазначила, що осінь не за горами. За її словами, 27 серпня погоду в країні знову визначатиме антициклон.

«І визначатиме він цю погоду скільки бачить синоптичне око, тобто, ще довго. А це означає, що треба набратися терпіння на бездощів`я і поливати те, що потребує поливу. Бо сухе повітря, пересушене довкілля та курява з пилюкою домінуватимуть в Україні найближчими часом», - розповіла вона.

Так, стовпчики термометрів протягом дня покажуть +26+32 градуси, на північному сході та сході очікується +23+27 градусів.

«У Києві вівторок буде сухим та майже спекотним, вдень близько +27 градусів. Зниження температури повітря передбачається у четвер, 29 серпня, проте дощів так і не видно», - підсумувала вона.