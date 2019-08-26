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В Україні вперше випробували ступені ракети-носія «Циклон-4»

Аня Мартинюк 26 серпня 2019, 12:18
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В Україні вперше випробували ступені ракети-носія «Циклон-4»

Представники держпідприємства «Південне» заявили про успішне випробування ступені ракети-носія «Циклон-4».

Новину передає «Преса України».

У прес-службі держпідприємства КБ «Південне» заявили, що в Україні вперше пройшли вогневі випробування ступені ракети-носія «Циклон-4». Випробування пройшли напередодні Дня незалежності, яке в Україні відзначають 24 серпня.

«Під час проведення випробувань всі системи функціонували відмінно, двигун ступеня працював в режимі, запланованому конструкторами КБ «Південне». По закінченню проведення випробувань робота ракети-носія була визнана задовільною, а проведені випробування – успішними», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше в Україні провели успішні випробування космічної ракети-носія «Циклон-4». Ракета виводитиме супутники на орбіту.

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