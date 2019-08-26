В Україні вперше випробували ступені ракети-носія «Циклон-4»

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Представники держпідприємства «Південне» заявили про успішне випробування ступені ракети-носія «Циклон-4».
Новину передає «Преса України».
У прес-службі держпідприємства КБ «Південне» заявили, що в Україні вперше пройшли вогневі випробування ступені ракети-носія «Циклон-4». Випробування пройшли напередодні Дня незалежності, яке в Україні відзначають 24 серпня.
«Під час проведення випробувань всі системи функціонували відмінно, двигун ступеня працював в режимі, запланованому конструкторами КБ «Південне». По закінченню проведення випробувань робота ракети-носія була визнана задовільною, а проведені випробування – успішними», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше в Україні провели успішні випробування космічної ракети-носія «Циклон-4». Ракета виводитиме супутники на орбіту.
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